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Федерер: Я стараюсь подавать пример подрастающему поколению игроков

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Швейцарец рассказал о важности общения с болельщиками.
Роджер Федерер
Роджер Федерер
Getty Images

Швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился мнением о важности контакта с болельщиками.

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“Конечно же, я стараюсь как можно больше дать автографов и сделать фото с болельщиками. Эти парни прилагают столько усилий, чтобы просто оказать свою поддержку, - такие вещи много значат для меня.

Невозможно собрать всех болельщиков в одном месте, поэтому каждый раз, когда фанат задает мне вопрос, я пытаюсь ответить на него, каждый раз, когда просят фото, я делаю его.

Возможно, этот парень видит тебя впервые в жизни, возможно, он приложил очень много усилий, чтобы оказаться рядом.

Таким образом, я стараюсь подавать правильный пример подрастающему поколению игроков“, - приводит слова Федерера Tennis World USA. 

Отметим, что швейцарец не собирается заканчивать карьеру.

Напомним, что Джокович стал победителем турнира в Токио.

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Теги: Роджер Федерер, теннис
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