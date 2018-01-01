Федерер: Я стараюсь подавать пример подрастающему поколению игроков

Швейцарец рассказал о важности общения с болельщиками.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился мнением о важности контакта с болельщиками.

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“Конечно же, я стараюсь как можно больше дать автографов и сделать фото с болельщиками. Эти парни прилагают столько усилий, чтобы просто оказать свою поддержку, - такие вещи много значат для меня.

Невозможно собрать всех болельщиков в одном месте, поэтому каждый раз, когда фанат задает мне вопрос, я пытаюсь ответить на него, каждый раз, когда просят фото, я делаю его.

Возможно, этот парень видит тебя впервые в жизни, возможно, он приложил очень много усилий, чтобы оказаться рядом.

Таким образом, я стараюсь подавать правильный пример подрастающему поколению игроков“, - приводит слова Федерера Tennis World USA.

Отметим, что швейцарец не собирается заканчивать карьеру.

Напомним, что Джокович стал победителем турнира в Токио.