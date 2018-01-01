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Марченко выиграл турнир в Нур-Султане

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Украинец в финале челленджера обыграл немецкого теннисиста.
Илья Марченко
Илья Марченко
instagram.com/i.marchello/

Украинский теннисист Илья Марченко стал триумфатором челленджера ATP в Нур-Султане (Казахстан).

Украинец в финальном поединке, который продолжался 2 часа 13 минут, обыграл представителя Германии Янника Мадена - 4:6,6:4, 6:3. По ходу встречи Марченко совершил 7 эйсов и 7 двойных ошибок.

Отметим, что украинец завоевал свой седьмой титул на челленджерах АТР в профессиональной карьере.

Стоит сказать, что в рейтинге ATP Илья Марченко занимает 378-ю строчку.

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Теги: теннис, Илья Марченко, Челленджер, ATP
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