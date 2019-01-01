Джокович завоевал свой 76-й титул в карьере

Сербский теннисист стал триумфатором турнира в Токио.

В Токио (Япония) завершился хардовый турнир серии ATP 500 Rakuten Japan Open Tennis Championships, победителем которого стал серб Новак Джокович.

Первая ракетка мира в финале без проблем обыграл австралийского спортсмена Джона Миллмана - 6:3, 6:2. Стоит сказать, что призовой фонд турнира составляет 2 046 340 долларов.

Этот трофей стал уже четвертым для Джоковича в текущем сезоне, а также 76-м в карьере. По общему количеству титулов серба обходят только Джон Макинрой (77), Рафаэль Надаль (84), Иван Лендл (94), Роджер Федерер (102) и Джимми Коннорс (109).

Отметим также, что для Джоковича это уже 56-й трофей на харде. По этому показателю он уступает только швейцарцу Федереру (70).

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