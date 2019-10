Ястремская потерпела поражение в финале парного разряда в Пекине

Украинская теннисистка Даяна Ястремская вместе с представительницей Латвии Еленой Остапенко уступили в финале турнира Premier Mandatory в Пекине американской паре Софии Кенин и Бетани Маттек-Сэндс.

Трехсетовый поединок продолжался 1 час 49 минут и завершился в пользу американок - 3:6, 7:6 (5), 7:10. Пара Ястремская/Остапенко трижды подали навылет, совершили 5 двойных ошибок и реализовали 3 из 9-ти брейк-поинта.

🏆🏆 @SofiaKenin and @matteksands are the 2019 @chinaopen champions!



They defeat Yastremska and Ostapenko 6-3, 6-7(5), 10-7 pic.twitter.com/8nfy9kgsKS