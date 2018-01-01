Ястремская потерпела поражение в финале парного разряда в Пекине

На супер-тай-брейке американская пара оказалась сильнее и одержала победу в матче.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская вместе с представительницей Латвии Еленой Остапенко уступили в финале турнира Premier Mandatory в Пекине американской паре Софии Кенин и Бетани Маттек-Сэндс.

Трехсетовый поединок продолжался 1 час 49 минут и завершился в пользу американок - 3:6, 7:6 (5), 7:10. Пара Ястремская/Остапенко трижды подали навылет, совершили 5 двойных ошибок и реализовали 3 из 9-ти брейк-поинта.

В свою очередь американский дуэт 1 раз подал навылет, дважды ошибся при вводе мяча в игру и реализовал 4 из 9-ти брейк-поинта.

Отметим, что для Ястремской это был дебютный финал в парном разряде. Кроме того, она стала первой украинкой, которая сыграла в финальном поединке на чемпионатах данной категории.