Марченко вышел в финал челленджера в Казахстане

Украинец победил в трех сетах представителя Бельгии Рубена Бемельманса.

Украинский теннисист Илья Марченко вышел в финал турнира серии ATP Challenger в Нур-Султане (Казахстан). В полуфинале наш спортсмен победил в трех сетах бельгийца Рубена Бемельманса.

Поединок продолжался 2 часа 15 минут и завершился со счетом 1:6; 7:6; 6:4.

За это время Марченко сделал 8 эйсов, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-поинта. Соперник украинца совершил 8 эйсов, 5 двойных ошибок и выиграл четыре гейма на приеме.

В финальном матче Илья сыграет против победителя пары Янник Маден – Томаш Махач.

Напомним, в последний раз Марченко играл в финале челленджера в сентябре 2017 года.