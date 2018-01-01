Ястремская впервые пробилась в финал парного турнира

Украино-латвийский дуэт переиграл сестринскую пару из Чехии.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская вместе с латвийкой Еленой Остапенко пробилась в финал Premier Mandatory в Пекине, обыграв Кристину и Каролину Плишковых в трех сетах – 4:6, 6:4, 10:6.

Продолжительность матча составила 1 час и 28 минут. В течение этого времени Украино-латвийский дуэт выполнила две подачи навылет, сделали 4 двойные ошибки и выиграли 1 гейм на приеме.

В свою очередь, чешки сделали 9 эйсов, совершили 2 "двойные" и реализовали 1 брейк-пойнт.

В финале Ястремская и Остапенко сыграют против победителя матча Кенин/Маттек-Сэндс – Аояма/Шибахара. Это будет первый парный финал для Даяны, хотя Елена уже трижды выигрывала парные турниры.

Ранее они переиграли переиграли дуэт американки Николь Мелчиар и чешки Кветы Пешке.