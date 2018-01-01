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Цуренко снялась с турнира в Линце

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Украинская теннисистка пропустит очередную игровую неделю.
Леся Цуренко
Леся Цуренко
Getty Images

Украинская теннисистка Леся Цуренко продолжает восстановление после травмы локтя и пропустит турнир в Линце (Австрия).

Леся может выступить на соревнованиях в Люксембурге, которые пройдут с 14-го по 20-ое октября.

Другая украинская теннисистка Катерина Козлова, в свою очередь, после отказов от нескольких теннисисток избежала прохождения квалификационного отбора и выступит основной сетке турнира в Линце.

Соревнования в Линце стартуют 6-го октября.

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Теги: теннис, Леся Цуренко, Катерина Козлова
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