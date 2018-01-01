Цуренко снялась с турнира в Линце

Украинская теннисистка пропустит очередную игровую неделю.

Украинская теннисистка Леся Цуренко продолжает восстановление после травмы локтя и пропустит турнир в Линце (Австрия).

Леся может выступить на соревнованиях в Люксембурге, которые пройдут с 14-го по 20-ое октября.



Другая украинская теннисистка Катерина Козлова, в свою очередь, после отказов от нескольких теннисисток избежала прохождения квалификационного отбора и выступит основной сетке турнира в Линце.



Соревнования в Линце стартуют 6-го октября.