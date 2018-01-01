Свитолина потерпела поражение в четвертьфинале турнира в Пекине

Первая ракетка Украины покинула розыгрыш турнира WTA.

Третья ракетка мира Элина Свитолина в матче 1/4 финала хардового турнира WTA в Пекине проиграла нидерландской спортсменке Кики Бертенс, которая занимает 8-ю строчку в мировом рейтинге.

Матч продолжался 1 час 42 минуты и завершился со счетом 7:6 (6), 6:2 в пользу Бертенс. По ходу встречи Свитолина совершила 1 эйс и 1 двойную ошибку, а также реализовала 1 из 5-ти брейк-поинтов.

В свою очередь Бертенс 5 раз подала навылет, 6 раз ошиблась при вводе мяча в игру и реализовала 3 из 7-ми брейк-поинта. Теперь счет в личных встречах между Элиной и Кики ничейный - 2:2. Отметим, что призовой фонд турнира составляет 8 285 274 долларов.

В полуфинале Бертенс сыграет с победителем пары Бьянка Андрееску - Наоми Осака.