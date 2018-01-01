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Марченко расправился с российским теннисистом и вышел в полуфинал турнира в Нур-Султане

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Украинец впервые за два года пробился на такую стадию турнира.
Илья Марченко
Илья Марченко
Getty Images

Украинский теннисист Илья Марченко сумел пробиться в полуфинал челленджера в Нур-Султане.

В четвертьфинальном поединке украинец расправился с российским теннисистом Константином Кравчуком - 6:4, 6:3. Поединок продолжался 1 час 9 минут. По ходу встречи Марченко совершил 4 брейк-поинта, а также дважды проиграл на своей подаче.

Стоит отметить, что украинец впервые за два года вышел в полуфинал челленджера. Его соперником в 1/2 финала турнира станет бельгийский теннисист Рубен Бемельманс.

Ранее сообщалось, что украинка Даяна Ястремская пробилась в полуфинал парного турнира в Пекине.

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Теги: теннис, Илья Марченко, турнир, Челленджер
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