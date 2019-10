Надаль в очередной раз получил травму

Испанский теннисист Рафаэль Надаль принял решение сняться с турнира серии ATP 1000 в Шанхае (Китай).

Как сообщает пресс-служба турнира, у второй ракетки мира вновь обнаружили травму запястья, которое начало беспокоить его еще во время выступления на Открытом чемпионате США.

To our fans, it's with a heavy heart that we announce that @RafaelNadal will be withdrawing from the 2019 Rolex Shanghai Masters due to a wrist injury. #rolexshmasters pic.twitter.com/D9fDVdBPzc