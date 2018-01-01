Переключиться на мобильную версию

Надаль в очередной раз получил травму

Комментариев: 0
У именитого испанского теннисиста снова появились проблемы с запястьем.
Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль
Getty Images

Испанский теннисист Рафаэль Надаль принял решение сняться с турнира серии ATP 1000 в Шанхае (Китай).

Читай также: Надаль составил портрет идеального теннсисита

Как сообщает пресс-служба турнира, у второй ракетки мира вновь обнаружили травму запястья, которое начало беспокоить его еще во время выступления на Открытом чемпионате США.

Стоит сказать, что данная травма также помешала испанцу сыграть ему в тандеме с легендарным Роджером Федерером на Кубке Лэйвера.

Ранее сообщалось, что Рафаэль Надаль и Роджер Федерер могут провести выставочный матч в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу.

Поделись:
Теги: теннис, Рафаэль Надаль, травма, ATP
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь