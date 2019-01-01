Марченко вышел в четвертьфинал турнира в Нур-Султане

Украинский теннисист одержал победу над представителем России.

Вторая ракетка Украины Илья Марченко вышел в четвертьфинал турнира серии Challenger в Нур-Султане (Казахстане).

В третьем раунде наш спортсмен оказался сильнее россиянина Теймураза Габашвили.

Нур-Султан. Третий круг

Илья Марченко (Украина) - Теймураз Габашвили (Россия) - 6-4, 6-2

Матч продолжался 1 час 14 минут. За это время украинец оформил по два брейка в каждой партии и отдал один гейм на своей подаче в первом сете.

В 1/4 Марченко сыграет с еще одним представителем России Константином Кравчуком.