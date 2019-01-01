Марченко вышел в четвертьфинал турнира в Нур-Султане
Украинский теннисист одержал победу над представителем России.
Вторая ракетка Украины Илья Марченко вышел в четвертьфинал турнира серии Challenger в Нур-Султане (Казахстане).
В третьем раунде наш спортсмен оказался сильнее россиянина Теймураза Габашвили.
Нур-Султан. Третий круг
Илья Марченко (Украина) - Теймураз Габашвили (Россия) - 6-4, 6-2
Матч продолжался 1 час 14 минут. За это время украинец оформил по два брейка в каждой партии и отдал один гейм на своей подаче в первом сете.
В 1/4 Марченко сыграет с еще одним представителем России Константином Кравчуком.
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