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Марченко вышел в четвертьфинал турнира в Нур-Султане

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Украинский теннисист одержал победу над представителем России.
Илья Марченко
Илья Марченко
Getty Images

Вторая ракетка Украины Илья Марченко вышел в четвертьфинал турнира серии Challenger в Нур-Султане (Казахстане).

В третьем раунде наш спортсмен оказался сильнее россиянина Теймураза Габашвили.

Нур-Султан. Третий круг
Илья Марченко (Украина) - Теймураз Габашвили (Россия) - 6-4, 6-2

Матч продолжался 1 час 14 минут. За это время украинец оформил по два брейка в каждой партии и отдал один гейм на своей подаче в первом сете.

В 1/4 Марченко сыграет с еще одним представителем России Константином Кравчуком.

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Теги: теннис, Илья Марченко
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