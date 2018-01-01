Ястремская пробилась в полуфинал парного турнира в Пекине

Украинка выступает в паре с латвийкой Еленой Остапенко.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская в паре с латвийкой Еленой Остапенко одержали победу в четвертьфинале парного турнира серии Premier в китайском Пекине.

Теннисистки обыграли дуэт американки Николь Мелчиар и представительницы Чехии Кветы Пешке.

Пекин. Четвертьфинал

Даяна Ястремская/Елена Остапенко (Украина/Латвия) - Николь Меликар/Квета Пешке (США/Чехия, 8) 6-2, 6-2

Матч продолжался 1 час 2 минуты. За это время украино-латвийский тандем реализовал 5 из 9 шансов на брейк, а их соперницы - только 1 из 5.

В 1/2 финала Даяна и Елена сыграют против сестер Плишковых из Чехии.