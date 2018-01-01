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Ястремская пробилась в полуфинал парного турнира в Пекине

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Украинка выступает в паре с латвийкой Еленой Остапенко.
Даяна Ястремскя и Елена Остапенко
Даяна Ястремскя и Елена Остапенко
Getty Images

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская в паре с латвийкой Еленой Остапенко одержали победу в четвертьфинале парного турнира серии Premier в китайском Пекине.

Теннисистки обыграли дуэт американки Николь Мелчиар и представительницы Чехии Кветы Пешке.

Пекин. Четвертьфинал
Даяна Ястремская/Елена Остапенко (Украина/Латвия) - Николь Меликар/Квета Пешке (США/Чехия, 8) 6-2, 6-2

Матч продолжался 1 час 2 минуты. За это время украино-латвийский тандем реализовал 5 из 9 шансов на брейк, а их соперницы - только 1 из 5. 

В 1/2 финала Даяна и Елена сыграют против сестер Плишковых из Чехии. 

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Теги: теннис, Даяна Ястремская, Елена Остапенко
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