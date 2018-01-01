Свитолина: Матч против Кенин был очень тяжелым

Украинская теннисистка осталась довольна своей работой.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала победу над Софией Кенин в рамках третьего раунда турнира серии Premier в Пекине (Китай).

“Это был очень тяжелый матч, условия были очень непредсказуемыми, мячи были летающими. Нам обоим нужно было привыкнуть к этому.

Я очень счастлива, что смогла вернуться в игру после того, как не реализовала матчболы во второй партии. Я очень горжусь той работой, которую я сегодня проделала.



По поводу четвертьфинала с Кики Бертенс, то мы уже несколько раз играли между собой, так что я немного знаю ее стиль игры. Это здорово, что у меня завтра будет выходной, так как я смогу восстановиться и подготовиться к четвертьфинальному поединку“, - заявила Свитолина.

Матч Свитолина - Бертенс состоится в пятницу, 4-го октября.