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Свитолина: Матч против Кенин был очень тяжелым

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Украинская теннисистка осталась довольна своей работой.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала победу над Софией Кенин в рамках третьего раунда турнира серии Premier в Пекине (Китай).

“Это был очень тяжелый матч, условия были очень непредсказуемыми, мячи были летающими. Нам обоим нужно было привыкнуть к этому.

Я очень счастлива, что смогла вернуться в игру после того, как не реализовала матчболы во второй партии. Я очень горжусь той работой, которую я сегодня проделала.

По поводу четвертьфинала с Кики Бертенс, то мы уже несколько раз играли между собой, так что я немного знаю ее стиль игры. Это здорово, что у меня завтра будет выходной, так как я смогу восстановиться и подготовиться к четвертьфинальному поединку“, - заявила Свитолина.

Матч Свитолина - Бертенс состоится в пятницу, 4-го октября.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, София Кенин
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Источник: wtatennis.com

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