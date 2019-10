Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Пекине

Третья ракетка мира Элина Свитолина одержала победу над американкой Софией Кенин в рамках матча третьего раунда турнира серии Premier в Пекине (Китай).

Пекин. Третий круг

Элина Свитолина (Украина) - София Кенин (США) - 6:3, 6:7 (8), 6:3

The late-night 🌃 drama ends at @chinaopen as @elinasvitolina finishes it - 6-3, 6-7(8), 6-3 against Kenin!#chinaopen pic.twitter.com/khu2RJYOAx