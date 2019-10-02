Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Пекине

Украинская теннисистка в непростом поединке обыграла представительницу США.

Третья ракетка мира Элина Свитолина одержала победу над американкой Софией Кенин в рамках матча третьего раунда турнира серии Premier в Пекине (Китай).

Пекин. Третий круг

Элина Свитолина (Украина) - София Кенин (США) - 6:3, 6:7 (8), 6:3

Матч продолжался 2 часа 34 минуты. На счету Свитолиной 13 подач на вылет, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 6. Кенин сделала 1 эйс, допустила 3 двойных ошибки при 1 брейк-пойнте из 10.

В четвертьфинале украинка встретится с Кики Бертенс из Нидерландов. Во втором круге Бертенс обыграла другую представительницу Украины - Даяну Ястремскую.