Надаль составил портрет идеального теннсисита

Испанец включил множество игроков в идеального теннисиста.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль составил портрет идеального теннисиста.

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“Подача, пожалуй, должна быть как у Иво Карловича. Форхенд Роджера Федерера. Бэкхенд Новака Джоковича. Игра на приеме 0 как у Новака, а скорость - как у Гаэля Монфиса. Что касается теннисного ума, то назову Роджера, Новака и себя.

Будет ли в Испании новый Рафаэль Надаль? Не знаю. Это нелегко. Но я надеюсь на это. Если кто-то будет лучше меня, это здорово для страны. Новому поколению я желаю всего лучшего“, - сказал Надаль для Tennis World USA.

Напомним, что испанец является 19-кратным чемпионом US Open. Последний турнир выиграл у россиянина Медведева.

Отметим, что Надаль занимает вторую строчку мирового рейтинга ATP.