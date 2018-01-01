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Надаль составил портрет идеального теннсисита

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Испанец включил множество игроков в идеального теннисиста.
Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль
Getty Images

Испанский теннисист Рафаэль Надаль составил портрет идеального теннисиста.

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“Подача, пожалуй, должна быть как у Иво Карловича. Форхенд  Роджера Федерера. Бэкхенд  Новака Джоковича. Игра на приеме 0 как у Новака, а скорость - как у Гаэля Монфиса. Что касается теннисного ума, то назову Роджера, Новака и себя.

Будет ли в Испании новый Рафаэль Надаль? Не знаю. Это нелегко. Но я надеюсь на это. Если кто-то будет лучше меня, это здорово для страны. Новому поколению я желаю всего лучшего“, - сказал Надаль для Tennis World USA.

Напомним, что испанец является 19-кратным чемпионом US Open. Последний турнир выиграл у россиянина Медведева.

Отметим, что Надаль занимает вторую строчку мирового рейтинга ATP.

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Теги: Рафаэль Надаль, теннис
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