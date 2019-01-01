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Свитолина - Кенин: видео онлайн трансляция матча на турнире в Пекине

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Первая ракетка Украины встретится с американской теннисисткой в рамках турнира WTA в Пекине.

Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Третья ракетка мира Элина Свитолина в матче третьего круга турнира WTA серии Premier в Пекине встретится с шестнадцатой ракеткой мира Софией Кенин.

Поединок состоится в среду, 2-го октября. Начало - не ранее 16:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию видео онлайн трансляция матча Свитолина - Кенин:

[Плеер с видеотрансляцией появится ближе к началу матча]

Отметим, что в 2019-м году теннисистки встречались трижды. Пока счет личных встреч 2:1 в пользу американки.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, София Кенин, видеотрансляция, видео, онлайн трансляция, турнир, Пекин, WTA
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