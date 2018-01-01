Джокович: Я предпочитаю идти своей дорогой
Серб хочет играть, а не бить рекорды.
Сербский теннисист Новак Джокович поделился мнением по поводу новых рекордов.
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“Понимаю, почему люди так много говорят о рекорда, но, как по мне, у каждого из нас есть собственный путь, собственный подход к теннису.
Я предпочитаю строить собственное наследие в теннисе, идти своей дорогой, а не бить чьи-то рекорды.
Конечно, я забочусь об истории, пытаюсь стать лучшим в своем виде спорта. Но, опять-таки, это все не первоочередные задачи для меня“, - приводит слова Джоковича официальный сайт АТР.
Отметим, что серб вышел во второй раунд турнира в Токио, несмотря на прошлую травму.
Напомним, что Джокович занимает первую строчку в рейтинге ATP.
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