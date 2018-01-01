Стала известна соперница Свитолиной в третьем круге турнира в Пекине

Украинской теннисистке предстоит встретиться с Софией Кенин.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в третьем круге турнира WTA серии Premier в Пекине встретится с 16-й ракеткой мира Софией Кенин из США.

Американская теннисистка во втором раунде уверенно обыграла представительницу России Анастасию Павлюченкову (№40 WTA) - 6:3, 6:2.

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Матч продолжался 1 час 10 минут. За это время Кенин совершила 1 эйс и 2 двойные ошибки, а также реализовала 6 из 11-ти брейк-поинтов. Ее соперница 1 раз подала навылет, 10 раз ошиблась при вводе мяча в игру и реализовала 2 из 2-х брейк-поинтов.

Отметим, что Кенин и Свитолина уже трижды встречались на корте в 2019-м году, и дважды победительницей была американка.

Напомним, третья ракетка мира Элина Свитолина во втором круге турнира в Пекине разобралась с представительницей Китая Ван Яфань.