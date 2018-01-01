19-летняя Андрееску одержала 14 побед подряд

Канадская теннисистка не проигрывает 14 матчей.

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску прокомментировала свою победную серию, которая выросла до 14 матчей подряд.

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“Не хочу показаться дерзкой или высокомерной, но я уже и забыла, каково это - проигрывать. Думаю, в целом это хорошо.

Когда я медитирую, то всегда стараюсь вспомнить и прочувствовать победные эмоции. То, что противоположное чувство подзабылось, звучит очень хорошо“, - приводит слова Андрееску WTA Insider.

19-летняя теннисистка обыграла теннисистку из Беларуси Александру Саснович - 6:2, 2:6, 6:1. Эта победа стала 14-й подряд для канадки.

Отметим, что Бьянка Андрееску вышла на Итоговый турнир WTA.

Напомним, что последний Итоговый турнир выиграла Элина Свитолина.