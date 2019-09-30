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Свитолина вышла в следующий круг турнира в Пекине

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Украинская теннисистка в непростом матче обыграла хозяйку соревнований.
Элина Свтолина
Элина Свтолина
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина одержала победу во втором раунде турнира серии Premier в Пекине (Китай). Наша спортсменка в двух сетах обыграла представительницу Китая Ван Яфань.

Пекин. Второй круг
Элина Свитолина (Украина, 3) - Ван Яфань (Китай) 7-6 (5), 7-6 (1)

Матч продолжался 2 часа и 11 минут. За это время теннисистки дважды доводили сет до тай-брейка, где сильнее была украинка. На счету Свитолиной 6 подач на вылет, одна двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 10. Ван Яфань сделала 7 двойных ошибок и выиграла 4 брейк-пойнта из 6.

В третьем раунде Элина сыграет с победительницей матча София Кенин - Анастасия Павлюченкова.

Ранее турнир в одиночном разряде покинула другая украинка - Даяна Ястремская.

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Теги: теннис, Элина Свитолина
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