Свитолина вышла в следующий круг турнира в Пекине

Первая ракетка Украины Элина Свитолина одержала победу во втором раунде турнира серии Premier в Пекине (Китай). Наша спортсменка в двух сетах обыграла представительницу Китая Ван Яфань.

Пекин. Второй круг

Элина Свитолина (Украина, 3) - Ван Яфань (Китай) 7-6 (5), 7-6 (1)

Матч продолжался 2 часа и 11 минут. За это время теннисистки дважды доводили сет до тай-брейка, где сильнее была украинка. На счету Свитолиной 6 подач на вылет, одна двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 10. Ван Яфань сделала 7 двойных ошибок и выиграла 4 брейк-пойнта из 6.

💪 After a grueling two sets, @Elinasvitolina takes the win against Yafan Wang, 7-6(5), 7-6(1)#ChinaOpen pic.twitter.com/CF2HV81UIa