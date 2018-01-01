Свитолина - Ван Яфань: видео онлайн трансляция матча в Пекине
Украинка поборется за выход в третий круг соревнований в Китае.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина сыграет матч второго тура турнира серии Premier в Пекине (Китай).
Соперницей украинки будет китаянка Ван Яфань, которая занимает 48 строчку в рейтинге WTA.
Поединок состоится сегодня, 30-го сентября. Начало встречи - не ранее 12:45 по киевскому времени.
[Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча].
Напомним, в первом круге Свитолина обыграла Анастасию Севастову.
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