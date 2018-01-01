Свитолина - Ван Яфань: видео онлайн трансляция матча в Пекине

Украинка поборется за выход в третий круг соревнований в Китае.

Свитолина - Ван: видео онлайн трансляция Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сыграет матч второго тура турнира серии Premier в Пекине (Китай).

Соперницей украинки будет китаянка Ван Яфань, которая занимает 48 строчку в рейтинге WTA.

Поединок состоится сегодня, 30-го сентября. Начало встречи - не ранее 12:45 по киевскому времени.

[Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча].

Напомним, в первом круге Свитолина обыграла Анастасию Севастову.