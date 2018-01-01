Ястремская уступила Бертенс во втором круге турнира в Пекине

Украинская теннисиста в двух сетах проиграла представительнице Нидерландов.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская не смогла пробиться в третий круг турнира серии Premier в Пекине (Китай). Во втором раунде наша спортсменка в двух сетах уступила Кики Бертенс из Нидерландов.

Пекин. Второй круг

Даяна Ястремская (Украина) - Кики Бертенс (Нидерланды) - 6-7 (5), 3-6

Матч продолжался 1 час и 45 минут. За это время украинка 2 раза подала на вылет, сделала 5 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-поинта из 12. На счету ее соперницы 6 эйсов, 6 двойных ошибок и 9 реализованных брейк-пойнтов из 12.

Даяна продолжит соревнования в парном разряде. Ястремская в паре с Еленой Остапенко сыграет против дуэта Вания Кинг/Моника Никулеску.

Отметим, что сегодня матч второго тура сыграет другая украинка - Элина Свитолина. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.