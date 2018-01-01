Ястремская - Бертенс: видео онлайн трансляция матча в Пекине
Украинская теннисистка сыграет во втором круге турнира в Китае.
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская успешно преодолела стартовый раунд турнира серии Premier в Пекине (Китай).
Во втором круге соперницей украинки будет представительница Нидерландов Кики Бертенс, которая восьмое место в рейтинге WTA.
Поединок состоится сегодня, 30-го сентября. Начало встречи - не ранее 09:10 по киевскому времени.
Напомним, в первом круге Ястремская обыграла Каролин Гарсию.
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