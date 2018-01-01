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Свитолина вышла во второй раунд турнира в Пекине

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Первая ракетка Украины обыграла Севастову.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Третья ракетка мира украинка Элина Свитолина обыграла представительницу Латвии Анастасию Севастову в матче первого круга турнира категории в Пекине  со счетом 6:7, 6:1, 6:2. 

Продолжительность поединка составила 2 часа 5 минут.

На счету Севастовой 3 эйса, ни одной двойной ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.  Свитолина 2 раза подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 12. 

Напомним, что Даяна Ястремская также вышла во второй раунд турнира в Пекине.

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Теги: Элина Свитолина, турнир в Пекине, теннис
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