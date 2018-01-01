Свитолина вышла во второй раунд турнира в Пекине

Первая ракетка Украины обыграла Севастову.

Третья ракетка мира украинка Элина Свитолина обыграла представительницу Латвии Анастасию Севастову в матче первого круга турнира категории в Пекине со счетом 6:7, 6:1, 6:2.

Продолжительность поединка составила 2 часа 5 минут.

На счету Севастовой 3 эйса, ни одной двойной ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 7. Свитолина 2 раза подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 12.

Напомним, что Даяна Ястремская также вышла во второй раунд турнира в Пекине.