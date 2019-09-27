Свитолина в детстве чуть не бросила теннис ради гимнастики

Элина Свитолина не смогла отказать себе в еде.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала, как однажды чуть не отказалась от тенниса. Спортсменка будучи ребенком занималась гимнастикой и теннисом одновременно и чуть не сделала выбор в пользу первого, но, по словам Свитолиной, не смогла отказать себе в еде.

"В детстве я занималась многими видами спорта. Однажды я едва не ушла из тенниса ради гимнастики. Как мы видим сейчас, я не гимнастка, и это хорошо (смеется). Я играла в баскетбол. Я много бегала. Думаю, что бег как раз и помог мне во многом на корте. Каждый вид спорта приносит какие-то идеи. Если ты занимаешься чем-то на профессиональном уровне, то, конечно, помнишь какие-то вещи из бега, гимнастики и т.д. Ты больше их ценишь и однозначно извлекаешь для себя что-то полезное", - сказала Свитолина.

Теннисистка в шутку заявила, что очень любит есть и только поэтому ушла из гимнастики.

"Почему мой выбор был в пользу тенниса, а не гимнастики? Что ж, я хотела кушать, вот почему (смеется). Я слишком люблю поесть. В своих занятиях гимнастикой я не зашла слишком далеко. Я рано закончила. Что я делала? В основном много растягивалась. Когда ты маленький, то все занятия проходят увлекательно. Хотя даже эти забавные упражнения были довольно трудными. Я осознала, что, пожалуй, в теннисе мне легче. И в теннисе я достигала результатов проще, чем в гимнастике", - сказала украинка.

Ранее сообщалось, с кем сыграет Свитолина на старте турнира в Пекине.