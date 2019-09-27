Украинские теннисистки узнали имена соперниц в Пекине

Основной турнир в Китае начнется 28-го сентября.

Сегодня, 27-го сентября, состоялась жеребьевка основной сетки турнира серии WTA Premier Mandatory в Пекине (Китай).

В основном турнире Украину представят Элина Свитолина и Даяна Ястремская. Катерина Козлова выступит в квалификации.

Элина в первом круге сыграет против Анастасии Севастовой из Латии, а Даяне будет противостоять француженка Каролин Гарсия.

Кроме того, украинки также будет играть в парном разряде: Даяна Ястремская в паре с Еленой Остапенко сыграет против дуэта Вания Кинг/Моника Никулеску, а Катерина Бондаренко с Александрой Крунич встретятся с Дарьей Юрак и Марией-Хосе Мартинес-Санчес.

Людмила Киченок с Дезире Кравчик выйдут на корт против сестер Плишковых, а Надежда Киченок и Эбигейл Спирс сыграют с Анной-Леной Гренефельд и Деми Схюрс.

Турнир в Пекине стартует 28-го сентября.