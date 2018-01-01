Стаховский не смог пробиться в полуфинал турнира в Орлеане
Украинский теннисист проиграл представителю Франции.
Первая ракетка Украины Сергей Стаховский уступил в четвертьфинальном матче хардового турнира серии Challenger в Орлеане (Франция).
Наш спортсмен в двух сетах уступил хозяину соревнований Тристану Ламазину.
Орлеан. Четвертьфинал
Сергей Стаховский (Украина) - Тристан Ламазин (Франция) 6-7 (6), 4-6
Матч продолжался около полтора часа. В первой партии Стаховский уступил на тай-брейке, а судьбу второго сета решил один брейк.
Сергей продолжит борьбу на турнире в парном разряде.
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