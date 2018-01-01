Стаховский не смог пробиться в полуфинал турнира в Орлеане

Украинский теннисист проиграл представителю Франции.

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский уступил в четвертьфинальном матче хардового турнира серии Challenger в Орлеане (Франция).

Наш спортсмен в двух сетах уступил хозяину соревнований Тристану Ламазину.

Орлеан. Четвертьфинал

Сергей Стаховский (Украина) - Тристан Ламазин (Франция) 6-7 (6), 4-6



Матч продолжался около полтора часа. В первой партии Стаховский уступил на тай-брейке, а судьбу второго сета решил один брейк.

Сергей продолжит борьбу на турнире в парном разряде.