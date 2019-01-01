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Ястремская рассталась со своим тренером

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Вторая ракетка Украины прекратила сотрудничество с Оливье Женомом.
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
Getty Images

Украинская теннисистка Даяна Ястремская больше не будет сотрудничать с бельгийским тренером Оливье Женомом.

“Сегодня я хотела бы официально сообщить, что я и мой тренер Оливье Женом завершили наше сотрудничество во время турнира в Осаке. Я хотела бы поблагодарить его за работу, вовлеченность и поддержку. Желаю ему удачи в будущем“, - написала украинка на своей странице в Facebook.

Отметим, что под руководством Женома Даяна выиграла три турнира WTA (в Гонконге, Хуахине и Страсбурге). На данный момент она занимает 27-ю строчку в мировой классификации.

Отметим, что на турнире в китайском Ухане в качестве тренера Ястремской был ее отец Александр.

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Теги: теннис, Даяна Ястремская
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