Ястремская рассталась со своим тренером

Вторая ракетка Украины прекратила сотрудничество с Оливье Женомом.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская больше не будет сотрудничать с бельгийским тренером Оливье Женомом.

“Сегодня я хотела бы официально сообщить, что я и мой тренер Оливье Женом завершили наше сотрудничество во время турнира в Осаке. Я хотела бы поблагодарить его за работу, вовлеченность и поддержку. Желаю ему удачи в будущем“, - написала украинка на своей странице в Facebook.

Отметим, что под руководством Женома Даяна выиграла три турнира WTA (в Гонконге, Хуахине и Страсбурге). На данный момент она занимает 27-ю строчку в мировой классификации.

Отметим, что на турнире в китайском Ухане в качестве тренера Ястремской был ее отец Александр.