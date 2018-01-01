Костюк - полуфиналистка турнира серии ITF в Испании
Юная украинская теннисистка обыграла представительницу Нидерландов.
Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в полуфинал грунтового турнира серии ITF в испанской Валенсии. Наша спортсменка в трех сетах обыграла Аранчу Руис из Нидерландов.
Четвертьфинал. Валенсия.
Марта Костюк (Украина) - Аранча Рус (Нидерланды, 2) 6-4, 3-6, 6-0
Матч продолжался почти два часа. После победы в первой партии, украинка уступила во втором сете. Решающую партию украинка выиграла всухую.
В 1/2 финала Костюк сыграет с немкой Тамарой Корпач.
Во втором круге Марта переиграла итальянку Сару Эррани.
Напомним, на прошлой неделе Костюк дошла до финала турнира в Сен-Мало.
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