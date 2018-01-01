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Костюк - полуфиналистка турнира серии ITF в Испании

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Юная украинская теннисистка обыграла представительницу Нидерландов.
Марта Костюк
Марта Костюк
Getty Images

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в полуфинал грунтового турнира серии ITF в испанской Валенсии. Наша спортсменка в трех сетах обыграла Аранчу Руис из Нидерландов.

Четвертьфинал. Валенсия.
Марта Костюк (Украина) - Аранча Рус (Нидерланды, 2) 6-4, 3-6, 6-0

Матч продолжался почти два часа. После победы в первой партии, украинка уступила во втором сете. Решающую партию украинка выиграла всухую. 

В 1/2 финала Костюк сыграет с немкой Тамарой Корпач.

Во втором круге Марта переиграла итальянку Сару Эррани.

Напомним, на прошлой неделе Костюк дошла до финала турнира в Сен-Мало.

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Теги: теннис, Марта Костюк
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