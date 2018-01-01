Переключиться на мобильную версию

Уильямс: Планирую закончить карьеру через 20 лет

Комментариев: 0
Легендарная американка хочет продолжать играть.
Серена Уильямс
Серена Уильямс
Getty Images

Американская теннисистка Серена Уильямс рассказала, когда планирует завершить карьеру.

Читай также: Уильямс рассказала, от чего толстеет

“Я планирую закончить карьеру через 20 лет, не раньше“, - цитирует слова Уильямс Tennis World USA. 

Тренер Уильямс Патрик Муратоглу, ранее выразил уверенность в том, что 23-кратная чемпионка турнира “Большого шлема“ может выступать и после 40 лет.

Отметим, что Серена Уильямс занимает 9 строчку рейтинга WTA.

Напомним, что американка проиграла в финале US Open Бьянке Андрееску.

Поделись:
Теги: Серена Уильямс, теннис
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь