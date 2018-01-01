Уильямс: Планирую закончить карьеру через 20 лет

Легендарная американка хочет продолжать играть.

Американская теннисистка Серена Уильямс рассказала, когда планирует завершить карьеру.

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“Я планирую закончить карьеру через 20 лет, не раньше“, - цитирует слова Уильямс Tennis World USA.

Тренер Уильямс Патрик Муратоглу, ранее выразил уверенность в том, что 23-кратная чемпионка турнира “Большого шлема“ может выступать и после 40 лет.

Отметим, что Серена Уильямс занимает 9 строчку рейтинга WTA.

Напомним, что американка проиграла в финале US Open Бьянке Андрееску.