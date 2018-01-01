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Завацкая потерпела поражение в полуфинале турнира в Ташкенте

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19-летняя украинка не смогла пробиться в финал турнира.
Катарина Завацкая
Катарина Завацкая
instagram.com/katya_zavatska_/

Украинская теннисистка Катарина Завацкая крупно уступила представительнице Румынии Соране Кырсте в рамках полуфинала турнира в Ташкенте (Узбекистан).

Ташкент. Узбекистан.

Соране Кырстя (Румыния) - Катарина Завацкая (Украина) - (6:0, 6:3)

Продолжительность матча составила 1 час 13 минут. Украинка осуществила 2 брейка, отдав 6 подач сопернице.

Напомним, что для украинки это был первый полуфинал.

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Теги: Катарина Завацкая, теннис
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