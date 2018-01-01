Завацкая потерпела поражение в полуфинале турнира в Ташкенте
19-летняя украинка не смогла пробиться в финал турнира.
Украинская теннисистка Катарина Завацкая крупно уступила представительнице Румынии Соране Кырсте в рамках полуфинала турнира в Ташкенте (Узбекистан).
Ташкент. Узбекистан.
Соране Кырстя (Румыния) - Катарина Завацкая (Украина) - (6:0, 6:3)
Продолжительность матча составила 1 час 13 минут. Украинка осуществила 2 брейка, отдав 6 подач сопернице.
Напомним, что для украинки это был первый полуфинал.
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