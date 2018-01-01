Квитова: Даяна очень талантлива

Чешка похвалила украинку.

Чешская теннисистка Петра Квитова прокомментировала свою победу над украинкой Даяной Ястремской в четвертьфинале турнира в Ухане (6:2, 6:4).

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“Она определенно старается играть очень агрессивно, и это приносит результат. К тому же Даяна отлично двигается. У нее много энергии. Я старалась оказывать давление на нее. Это стало решающим.

Новая соперница - это всегда испытание. Даяна очень молода. Ей нужно больше опыта, но она очень талантлива. В этом матче опыт был на моей стороне.

Вообще мне сложнее играть с теми соперницами, с которыми я раньше не встречалась. Вне зависимости от их возраста“, - цитирует слова Квитовой официальный сайт WTA.

Отметим, что украинка Завацкая впервые в карьере вышла в полуфинал соревнований.

Напомним, что Стаховский сумел пробиться в четвертьфинал турнира во Франции.