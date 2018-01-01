Стаховский вышел в четвертьфинал турнира во Франции

В 1/4 украинец сыграет против представителя Франции.

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский пробился в четвертьфинал турнира в Орлеане (Франция). В третьем раунде наш спортсмен в трех сетах победил немца Янника Мадена.

Третий круг. Орлеан

Сергей Стаховский (Украина) - Янник Маден (Германия, 16) 6-7 (1), 6-3, 6-4



Матч продолжался более двух с половиной часов. После поражения в первой партии украинец сначала выровнял ситуацию на корте, а в решающем сете одержал победу в матче.



В 1/4 Стаховский встретится с французом Тристаном Ламазином.