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Стаховский вышел в четвертьфинал турнира во Франции

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В 1/4 украинец сыграет против представителя Франции.
Сергей Стаховский
Сергей Стаховский
Getty Images

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский пробился в четвертьфинал турнира в Орлеане (Франция). В третьем раунде наш спортсмен в трех сетах победил немца Янника Мадена.

Третий круг. Орлеан
Сергей Стаховский (Украина) - Янник Маден (Германия, 16) 6-7 (1), 6-3, 6-4

Матч продолжался более двух с половиной часов. После поражения в первой партии украинец сначала выровнял ситуацию на корте, а в решающем сете одержал победу в матче. 

В 1/4 Стаховский встретится с французом Тристаном Ламазином.

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Теги: теннис, Сергей Стаховский
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