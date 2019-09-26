Завацкая: В полуфинале хочу показать хороший уровень игры

Украинка сыграет с представительницей Румынии Сораной Кырстей.

Украинская теннисистка Катарина Завацкая прокомментировала свою победу в четвертьфинале турнира серии WTA в Ташкенте (Узбекистан). Наша спортсменка в двух сетах обыграла россиянку Анну Калинскую.

“Матч получился не тяжелым, потому что я играла очень хорошо и непредсказуемо от начала до конца. Калинская не создавала мне трудностей по ходу игры, поэтому я играла в свой теннис и была ведущим игроком. Конечно, то матч мог бы обернуться и по-другому, поэтому я рада, что играла так до конца поединка.

Моя соперница вызвала врача, не знаю или сбить ритм, или действительно что-то болело. Конечно же я немного начала смотреть на нее и немного терять фокус, но это не помешало мне, я продолжала также здорово играть, несмотря на то, что была пауза. Иногда такие моменты сбивают настрой, а иногда нет. Но все сложилось хорошо.

Мне все равно, с кем играть в полуфинале, кто будет тот будет. Тренер мне, конечно же, расскажет мне о сопернице, тактику игры и все остальное.

Думаю, в полуфинале я буду готова снова показать хороший уровень игры“, - рассказала Завацкая.

В полуфинале украинка встретится с представительницей Румынии Сораной Кырстей.