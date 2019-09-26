Надежда Киченок покинула парный турнир в Ухане
Украинская теннисистка завершила выступления в Китае.
Украинская теннисистка Надежда Киченок покинула парный разряд турнира серии Premier 5 в Ухане (Китай).
В четвертьфинальном матче украинка в дуэте с американкой Абигейл Спирс из США уступила российско-китайской паре Вероника Кудерметова/Йин-Йин Дуань со счетом 6-4, 7-6 (2).
Матч продолжался чуть более полтора часа. Судьбу первой партии решил всего один брейк, а во втором сете украинско-американский тандем сначала отыгрался со счета 4-2, но в итоге не сумел удачно провести тай-брейк.
Ранее украинки Элина Свитолина и Даяна Ястремская покинули одиночный турнир в Китае.
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