Свитолина не смогла пробиться в полуфинал турнира в Ухане

Первая ракетка Украины уступила представительнице США.

Третья ракета мира Элина Свитолина крупно уступила американке Элисон Риск в рамках четвертьфинала турнира серии Premier 5 в Ухане (Китай).

Ухань. Четвертьфинал.

Элисон Риск (США) - Элина Свитолина (Украина, 3) - 6-1, 6-3

Матч продолжался 1 час и 25 минут. Первый сет украинка провалила - ей удалось выиграть всего один гейм, в то время как ее соперница сделала три брейка. Вторую партию Элина провела лучше, но этого оказалось недостаточным для победы.

В полуфинале Риск сыграет с обидчицей Даяны Ястремской - Петрой Квитовой.