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Ястремская: Мы учимся у старших игроков и становимся лучше, чем они

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Старое поколение уходит, молодое приходит.
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
Getty Images

Украинская теннисистка Даяна Ястремская поделилась мнением о молодом поколение в теннисе.

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“Сейчас многие юные игроки выступают хорошо, у нас чуть больше энергии. Это не замечание в адрес опытных ветеранов, просто так и есть.

У нас больше энергии, мы чаще бываем на кураже. Я не знаю, как это объяснить.

Старое поколение уходит, молодое приходит. Так во всем. У нас немного другой стиль игры. Мы учимся у старших игроков и становимся лучше, чем они.

Я надеюсь, что смогу сохранить тот уровень, на который я уже вышла, и дальше буду только совершенствоваться. Посмотрим“, - сказала Ястремская, как информирует Большой теннис Украины со ссылкой на Patreon.

Напомним, что Даяна Ястремская вышла в 1/4 турнира.

Отметим, что другая украинская теннисистка вышла впервые в полуфинал турнира WTA.

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Теги: Даяна Ястремская, теннис
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