Завацкая - Калинцева: видео обзор четвертьфинального матча на турнире WTA в Ташкенте
Украинка впервые в карьере вышла в полуфинал турнира WTA.
Украинская теннисистка Катарина Завацкая обыграла представительницу России Анну Калинскую в матче 1/4 финала турнира WTA в Ташкенте и вышла в полуфинал соревнований.
Матч продолжался 55 минут и завершился победой украинки со счетом 6:0, 6:2.
Смотрите видео обзор матча Завацкая - Калинская:
В полуфинале соревнований Завацкая сыграет с победительницей пары Сорана Кырстя (Румыния, №96 WTA) - Данка Ковинич (Черногория, №120 WTA).
Напомним, украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская вышли в четвертьфинал турнира WTA в Ухане (Китай).
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