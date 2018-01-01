Завацкая - Калинцева: видео обзор четвертьфинального матча на турнире WTA в Ташкенте

Украинка впервые в карьере вышла в полуфинал турнира WTA.

Завацкая - Калинская: видео обзор матча instagram.com/katya_zavatska_/

Украинская теннисистка Катарина Завацкая обыграла представительницу России Анну Калинскую в матче 1/4 финала турнира WTA в Ташкенте и вышла в полуфинал соревнований.

Матч продолжался 55 минут и завершился победой украинки со счетом 6:0, 6:2.

Смотрите видео обзор матча Завацкая - Калинская:

В полуфинале соревнований Завацкая сыграет с победительницей пары Сорана Кырстя (Румыния, №96 WTA) - Данка Ковинич (Черногория, №120 WTA).

Напомним, украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская вышли в четвертьфинал турнира WTA в Ухане (Китай).

На нашем сайте будут доступны видео онлайн трансляции матчей Свитолина - Риск и Ястремская - Квитова.