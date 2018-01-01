Завацкая впервые в карьере вышла в полуфинал турнира WTA

Победа на турнире в Ташкенте позволит украинке попасть в ТОП-100 мирового рейтинга WTA.

Украинская теннисистка Катарина Завацкая, которая занимает 142-ю строчку мирового рейтинга, вышла в полуфинал турнира WTA в Ташкенте.

Наша соотечественница в четвертьфинале турнира разгромила представительницу России Анну Калинскую, которая является 116-й ракеткой мира. Матч продолжался 55 минут, за которые Завацкая совершила 4 подачи навылет и 2 двойные ошибки, а также реализовала 5 из 8-ми брейк-поинта.

Ее соперница не сделали ни одного эйса, дважды ошиблась при вводе мяча в игру и ни разу даже не добралась до брейк-поинтов.

Ташкент, 1/4 финала

Катарина Завацкая (Украина) - Анна Калинская (Россия) - 6:0, 6:2

В полуфинале соревнований Завацкая сыграет с победительницей пары Сорана Кырстя (Румыния, №96 WTA) - Данка Ковинич (Черногория, №120 WTA).

Стоит сказать, что предстоящий полуфинал станет дебютным для украинки на турнирах серии WTA. Кроме того, успешное выступление в Ташкенте позволит Катарине попасть в ТОП-100 мирового рейтинга.

Напомним, украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская вышли в четвертьфинал турнира WTA в Ухане (Китай). На нашем сайте будут доступны видео онлайн трансляции матчей Свитолина - Риск и Ястремская - Квитова.