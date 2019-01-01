Ястремская - Квитова: видео онлайн трансляция матча 1/4 финала в Ухане

Вторая ракетка Украины сразится с опытной Петрой Квитовой из Чехии.

Ястремская - Квитова: видео онлайн трансляция матча Getty Images

Украинская теннисистка Даяна Ястремская обыграла представительницу Чехии Каролину Плишкову (вторая ракетка мира) и вышла в четвертьфинал турнира WTA серии Premier 5 в Ухане (Китай).

Соперницей украинки будет еще одна представительница Чехии - Петра Квитова, которая занимает седьмую строчку в рейтинге WTA.

Поединок состоится сегодня, 26-го сентября. Начало встречи - не ранее 14:00 по киевскому времени.

[Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча].

Ранее теннисистки ни разу не встречались на корте.

Напомним, в четвертьфинале турнра в Ухане сыграет еще одна украинка - Элина Свитолина, которая встретится с американкой Элисон Риск.

На нашем сайте будет доступна видео онлайн трансляция матча Свитолина - Риск.