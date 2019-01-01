Ястремская - Квитова: видео онлайн трансляция матча 1/4 финала в Ухане
Вторая ракетка Украины сразится с опытной Петрой Квитовой из Чехии.
Украинская теннисистка Даяна Ястремская обыграла представительницу Чехии Каролину Плишкову (вторая ракетка мира) и вышла в четвертьфинал турнира WTA серии Premier 5 в Ухане (Китай).
Соперницей украинки будет еще одна представительница Чехии - Петра Квитова, которая занимает седьмую строчку в рейтинге WTA.
Поединок состоится сегодня, 26-го сентября. Начало встречи - не ранее 14:00 по киевскому времени.
[Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча].
Ранее теннисистки ни разу не встречались на корте.
Напомним, в четвертьфинале турнра в Ухане сыграет еще одна украинка - Элина Свитолина, которая встретится с американкой Элисон Риск.
На нашем сайте будет доступна видео онлайн трансляция матча Свитолина - Риск.
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