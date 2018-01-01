Свитолина - Риск: видео онлайн трансляция четвертьфинала в Ухане
Украинка поборется за выход в 1/2 финала турнира в китайском Ухане.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA серии Premier 5 в Ухане (Китай).
Соперницей украинки будет представительница США Элисон Риск, которая является 35-й ракеткой мира.
Поединок состоится сегодня, 26-го сентября. Начало встречи - не ранее 15:30 по киевскому времени.
[Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча].
Отметим, что ранее теннисистки провели три матча между собой, в которых побеждала Свитолина.
Напомним, в четвертьфинал турнира в Ухане также вышла украинка Даяна Ястремская. На нашем сайте будет доступна видео онлайн трансляция матча Ястремская - Квитова.
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