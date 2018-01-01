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Свитолина - Риск: видео онлайн трансляция четвертьфинала в Ухане

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Украинка поборется за выход в 1/2 финала турнира в китайском Ухане.

Свитолина - Риск: видео онлайн трансляция матча
Свитолина - Риск: видео онлайн трансляция матча
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA серии Premier 5 в Ухане (Китай).

Соперницей украинки будет представительница США Элисон Риск, которая является 35-й ракеткой мира.

Поединок состоится сегодня, 26-го сентября. Начало встречи - не ранее 15:30 по киевскому времени.

[Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча].

Отметим, что ранее теннисистки провели три матча между собой, в которых побеждала Свитолина.

Напомним, в четвертьфинал турнира в Ухане также вышла украинка Даяна Ястремская. На нашем сайте будет доступна видео онлайн трансляция матча Ястремская - Квитова.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, турнир, Китай, видео, онлайн трансляция, WTA
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