Свитолина - Риск: видео онлайн трансляция четвертьфинала в Ухане

Украинка поборется за выход в 1/2 финала турнира в китайском Ухане.

Свитолина - Риск: видео онлайн трансляция матча Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA серии Premier 5 в Ухане (Китай).

Соперницей украинки будет представительница США Элисон Риск, которая является 35-й ракеткой мира.

Поединок состоится сегодня, 26-го сентября. Начало встречи - не ранее 15:30 по киевскому времени.

[Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча].

Отметим, что ранее теннисистки провели три матча между собой, в которых побеждала Свитолина.

Напомним, в четвертьфинал турнира в Ухане также вышла украинка Даяна Ястремская. На нашем сайте будет доступна видео онлайн трансляция матча Ястремская - Квитова.