Ястремская: Выйдя на корт я забыла, что моя соперница - в ТОП-10 рейтинга WTA

Украинка счастлива, что ей удалось сыграть на центральном корте в Ухане.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская поделилась своими эмоциями от победы над чешской теннисисткой Каролиной Плишковой, которая занимает вторую строчку мирового рейтинга WTA.

“В первую очередь хочу сказать, что я была в большом предвкушении от выступления на центральном корте. Сыграть здесь было очень приятно.

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Мои чувства после первой победы над соперницей из ТОП-10? Когда я вышла на корт, то совсем забыла о том, с кем играю. Я просто играла с мячом, просто делала свою работу. Конечно, сейчас я счастлива.

Спасибо зрителям за поддержку. Вижу, что на трибуне есть украинские болельщики. Это было неожиданно для меня, но очень приятно“, - приводит слова Даяны Большой теннис Украины.

Кроме того, 19-летняя теннисистка рассказала о свой цели на этот сезон.

“Моей целью в этом году было добраться до ТОП-20. Сейчас у меня есть еще несколько турниров, на которых я сыграю, но я особо не давлю на себя из-за этого. Просто хочу доиграть сезон и насладиться этими моментами, а там посмотрим, что произойдет“, - отметила Ястремская.

Напомним, в четвертьфинал турнира в Ухане также вышла первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая обыграла россиянку Светлану Кузнецову. Смотрите видео обзор этого поединка.