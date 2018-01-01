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Ястремская: Выйдя на корт я забыла, что моя соперница - в ТОП-10 рейтинга WTA

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Украинка счастлива, что ей удалось сыграть на центральном корте в Ухане.
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
Getty Images

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская поделилась своими эмоциями от победы над чешской теннисисткой Каролиной Плишковой, которая занимает вторую строчку мирового рейтинга WTA.

“В первую очередь хочу сказать, что я была в большом предвкушении от выступления на центральном корте. Сыграть здесь было очень приятно.

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Мои чувства после первой победы над соперницей из ТОП-10? Когда я вышла на корт, то совсем забыла о том, с кем играю. Я просто играла с мячом, просто делала свою работу. Конечно, сейчас я счастлива.

Спасибо зрителям за поддержку. Вижу, что на трибуне есть украинские болельщики. Это было неожиданно для меня, но очень приятно“, - приводит слова Даяны Большой теннис Украины.

Кроме того, 19-летняя теннисистка рассказала о свой цели на этот сезон.

“Моей целью в этом году было добраться до ТОП-20. Сейчас у меня есть еще несколько турниров, на которых я сыграю, но я особо не давлю на себя из-за этого. Просто хочу доиграть сезон и насладиться этими моментами, а там посмотрим, что произойдет“, - отметила Ястремская.

Напомним, в четвертьфинал турнира в Ухане также вышла первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая обыграла россиянку Светлану Кузнецову. Смотрите видео обзор этого поединка.

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Теги: теннис, Даяна Ястремская, Каролина Плишкова, турнир, Китай, WTA
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Источник: btu.org.ua

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