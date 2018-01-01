Ястремская - Плишкова: видео обзор победного матча украинки

Вторая ракетка Украины впервые в своей карьере обыграла теннисистку из ТОП-10 рейтинга WTA.

Ястремская - Плишкова: видео обзор матча Getty Images

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (27-я ракетка мира) обыграла Каролину Плишкову из Чехии (№2 рейтинга WTA) в матче 1/8 финала турнира WTA серии Premier 5 в Ухане (Китай).

Юная украинка без проблем разобралась с опытной соперницей, впервые в карьере добившись победы над теннисисткой, которая входит в ТОП-10 мирового рейтинга.

Вашему вниманию видео обзор матча Ястремская - Плишкова:

Напомним, в четвертьфинал турнира в Ухане также вышла первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая обыграла россиянку Светлану Кузнецову. Смотрите видео обзор этого поединка.