Переключиться на мобильную версию

Свитолина обеспечила себе место в ТОП-8 чемпионской гонки WTA

Комментариев: 0
Успешное выступление украинки в Китае позволит ей приблизиться к попаданию на Итоговый турнир WTA.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA серии Premier 5 в Ухане (Китай), обыграв представительницу России Светлану Кузнецову.

Эта победа позволит 25-летней украинке занять как минимум восьмое место в чемпионской гонке WTA, по итогам которой теннисистки квалифицируются на Итоговый турнир.

Смотри также: Свитолина - Кузнецова: видео обзор матча 1/8 финала турнира в Ухане

На данный момент Свитолина занимает девятую строчку, имея в своем активе 3592 очка. В обновленном рейтинге Элина переместится на как минимум на восьмую строчку по текущим результатам, а обойти нашу спортсменку до выхода обновленного рейтинга никто не сможет.

Отметим, что на Итоговом турнире WTA выступают 8 теннисисток. На данный момент только две спортсменки уже гарантировали себе место на соревнованиях - австралийка Эшли Барти и чешка Каролина Плишкова.

Стоит сказать, что в этом году Итоговый турнир пройдет в Шэньчжене (Китай) с 27-го октября по 3-е ноября.

Ранее Элина Свитолина заявила, что хочет принять участие в Итоговом турнире WTA.

Напомним, в прошлом году первая ракетка Украины стала победительницей данного соревнования.

Поделись:
Теги: теннис, Элина Свитолина, Итоговый турнир, Итоговый турнир WTA, чемпионская гонка, WTA
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь