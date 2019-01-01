Свитолина обеспечила себе место в ТОП-8 чемпионской гонки WTA

Успешное выступление украинки в Китае позволит ей приблизиться к попаданию на Итоговый турнир WTA.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA серии Premier 5 в Ухане (Китай), обыграв представительницу России Светлану Кузнецову.

Эта победа позволит 25-летней украинке занять как минимум восьмое место в чемпионской гонке WTA, по итогам которой теннисистки квалифицируются на Итоговый турнир.

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На данный момент Свитолина занимает девятую строчку, имея в своем активе 3592 очка. В обновленном рейтинге Элина переместится на как минимум на восьмую строчку по текущим результатам, а обойти нашу спортсменку до выхода обновленного рейтинга никто не сможет.

Отметим, что на Итоговом турнире WTA выступают 8 теннисисток. На данный момент только две спортсменки уже гарантировали себе место на соревнованиях - австралийка Эшли Барти и чешка Каролина Плишкова.

Стоит сказать, что в этом году Итоговый турнир пройдет в Шэньчжене (Китай) с 27-го октября по 3-е ноября.

Ранее Элина Свитолина заявила, что хочет принять участие в Итоговом турнире WTA.

Напомним, в прошлом году первая ракетка Украины стала победительницей данного соревнования.