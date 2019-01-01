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Стало известно, с кем сыграет Свитолина в 1/4 финала турнира в Ухане

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Украинка уверенно вышла в четвертьфинал, где сразится с американской теннисисткой Элисон Риск.
Элисон Риск
Элисон Риск
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина обыграла представительницу России Светлану Кузнецову в матче 1/8 финала турнира WTA серии Premier 5 в Ухане (Китай).

В четвертьфинальном поединке третьей ракетке мира предстоит сыграть с американской спортсменкой Элисон Риск, которая занимает 35-ю строчку в мировом рейтинге WTA.

29-летняя Риск в 1/8 финала соревнований Ван Цян из Китая (16-я ракетка мира). Встреча продолжалась 1 час 12 минут и завершилась уверенной победой американки - 6:2, 6:1.

По ходу встречи Риск 1 раз подала навылет, ни разу не ошиблась при вводе мяча в игру и реализовала 5 из 12-ти брейк-поинта. Ее соперница совершила 3 эйса, реализовала единственный заработанный брейк-поинт и также не допустила ни одной двойной ошибки.

Напомним, в четвертьфинал турнира в Ухане также вышла вторая ракетка Украины - Даяна Ястремская.

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Теги: теннис, турнир, Китай, Элина Свитолина, WTA
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