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Ястремская разобралась с Плишковой и вышла в четвертьфинал турнира в Ухане

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Вторая ракетка Украины уверенно преодолела стадию 1/8 финала турнира в китайском Ухане.
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
Getty Images

Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в четвертьфинал турнира WTA серии Premier 5 в Ухане (Китай).

27-я ракетка мира в матче 1/8 финала без проблем разобралась со вторым номером мирового рейтинга Каролиной Плишковой из Чехии. Поединок продолжался 1 час 6 минут.

Ухань (Китай), 1/8 финала

Даяна Ястремская (Украина) - Каролина Плишкова (Чехия) - 6:1, 6:4

По ходу встречи 19-летняя украинка подала 6 эйсов, совершила 4 двойные ошибки, реализовала 3 из 6-ти брейк-поинта и ни разу не отдала сопернице свою подачу.

В свою очередь Плишкова 3 раза подала навылет, 2 раза ошиблась при вводе мяча в игру и не смогла реализовать ни одного из двух брейк-поинтов.

В 1/4 финала Ястремская встретится с победительницей пары Петра Квитова (Чехия) - Слоан Стивенс (США).

Напомним, в четвертьфинал турнира в Ухане также вышла первая ракетка Украины Элина Свитолина.

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Теги: теннис, Даяна Ястремская, турнир, Китай, Каролина Плишкова, WTA
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