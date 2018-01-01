Ястремская разобралась с Плишковой и вышла в четвертьфинал турнира в Ухане
Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в четвертьфинал турнира WTA серии Premier 5 в Ухане (Китай).
27-я ракетка мира в матче 1/8 финала без проблем разобралась со вторым номером мирового рейтинга Каролиной Плишковой из Чехии. Поединок продолжался 1 час 6 минут.
Ухань (Китай), 1/8 финала
Даяна Ястремская (Украина) - Каролина Плишкова (Чехия) - 6:1, 6:4
По ходу встречи 19-летняя украинка подала 6 эйсов, совершила 4 двойные ошибки, реализовала 3 из 6-ти брейк-поинта и ни разу не отдала сопернице свою подачу.
В свою очередь Плишкова 3 раза подала навылет, 2 раза ошиблась при вводе мяча в игру и не смогла реализовать ни одного из двух брейк-поинтов.
В 1/4 финала Ястремская встретится с победительницей пары Петра Квитова (Чехия) - Слоан Стивенс (США).
Напомним, в четвертьфинал турнира в Ухане также вышла первая ракетка Украины Элина Свитолина.
Полная версия правил