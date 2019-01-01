Переключиться на мобильную версию

Джокович: Моя цель - сыграть в Токио и Шанхае

Комментариев: 0
Серб продолжает восстанавливаться.
Новак Джокович
Новак Джокович
Getty Images

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что, вероятно, выступит на турнире в Токио. Напомним, что спортсмен получил травму на турнире US Open. 

“Вчера я впервые после турниров в США смог выйти на корт. Никакой боли в плече не было. Это меня воодушевляет. Шансы на выступление в Токио очень хорошие. Я намереваюсь сделать это.

Ближайшие пару дней станут решающими для оценки состояния плеча.

Моя цель - сыграть в Токио и Шанхае, но все в руках бога. Не знаю, как все сложится, но пока получается отлично“, - сказал Джокович для Спортски Журнал. 

Отметим, что серб занимает первую строчку рейтинга ATP.

Поделись:
Теги: Новак Джокович, теннис
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь