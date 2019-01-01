Джокович: Моя цель - сыграть в Токио и Шанхае

Серб продолжает восстанавливаться.

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что, вероятно, выступит на турнире в Токио. Напомним, что спортсмен получил травму на турнире US Open.

“Вчера я впервые после турниров в США смог выйти на корт. Никакой боли в плече не было. Это меня воодушевляет. Шансы на выступление в Токио очень хорошие. Я намереваюсь сделать это.

Ближайшие пару дней станут решающими для оценки состояния плеча.

Моя цель - сыграть в Токио и Шанхае, но все в руках бога. Не знаю, как все сложится, но пока получается отлично“, - сказал Джокович для Спортски Журнал.

Отметим, что серб занимает первую строчку рейтинга ATP.