Свитолина назвала любимого игрока

Украинка хочет ровняться на американца.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала, кого считает своим любимым игроком в теннисе.

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“Андре Агасси - мой любимый игрок всех времен. Он не был невероятно высок и не выносил соперников с корта мощнейшими ударами. Он великолепно двигался.

Его игра строилась на тактике, на поиске путей к победе над соперниками, которые сильнее его и которые бьют мощнее. Это похоже на мой игровой стиль. Я также стараюсь искать свои пути“, - цитирует слова Свитолиной официальный сайт WTA.

Отметим, что Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Ухане.

Также, украинка прокомментировала игру с Кузнецовой.