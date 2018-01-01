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Федерер: Мы не лучшие друзья с Надалем

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Роджер Федерер и Рафаэль Надаль
Роджер Федерер и Рафаэль Надаль
Getty Images

Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал про взаимоотношениях с испанцем Рафаэлем Надалем.

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“Мы отлично друг друга понимаем. Мне нравится то, что Рафа всегда открыт и честен, когда общается со мной.

Мы очень уважаем друг друга. Но не думаю, что мы лучшие друзья. У него есть друзья получше, чем я. У меня тоже.

Но самое главное в наших отношениях - уважение. Мы становимся противниками, только когда сражаемся на корте“, - рассказал Роджер Федерер для Tennis World USA.

Напомним, что спортсмены одержали победу в Кубке Лэйвера в составе сборной Европы.

Отметим, что Надаль занимает вторую строчку рейтинга ATP, а Роджер - третью.

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Теги: Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, теннис
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