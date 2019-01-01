Свитолина: Кузнецова показала хорошую игру

Украинская теннисистка продолжает борьбу на турнире в Ухане.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала победу над Светланой Кузнецовой в третьем раунде турнира в Ухане (Китай).

“В первой партии ситуация была переменчивой, и у Кузнецовой были возможности возвращаться в игру, что она и делала. Светлана показала хороший теннис.

Важный гейм был для меня при счете 5-4, когда нужно было подать на сет. После этого мне было комфортнее находится на задней линии.

Пока я вела в счете, то всегда была сосредоточена на каждом мяче и старалась не позволять сопернице вернуться в игру. Сегодня я довольна своей подачей, и в целом неплохо пробивала по мячу“, - рассказала Элина после матча.

В четвертьфинале Свитолина сыграет против победительницы матча Ван Цян (Китай) - Элисон Риск (США).

Отметим, что борьбу на турнире продолжает еще одна украинка - Даяна Ястремская. В третьем раунде она сыграет против Каролины Плишковой из Чехии. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.